中秋節還有一個多月，南台灣月餅市場提前開打，多家飯店、餐廳今年月餅禮盒走豪華、時尚風格，精緻外觀包裝4、5顆小月餅，附上茶葉，訴求質感，台南市一家知名餐廳甚至附上洋酒，去年被搶購一空，今年預計銷售將增加5成。
南台灣各家飯店與知名餐廳為爭搶中秋月餅伴手禮市場，最近陸續推出精緻產品，讓月餅禮盒大戰提前開打，北台灣開始加入文創款式，南台灣仍重視傳統口味，今年南部禮盒外觀講就豪華與時尚感。
老牌的大億麗緻酒店已累積不少忠實顧客，今年的月餅仍維持往年口味，再加少許變化，精緻的禮盒外觀獲得不少企業採購送禮。
台南晶英酒店月餅不落俗套，除了傳統廣式月餅，還請法國廚師研發推出馬卡龍月餅禮盒，吸引年輕人選購。
香格里拉台南遠東國際大飯店今年推出水墨畫的木質禮盒，口味從傳統月餅到水果酥都有，圓盒包裝、小顆月餅符合市場喜愛。
東東餐廳集團去年推出一款藍月禮盒，4顆月餅分量不多，外觀類似手提包的禮盒外裝，時尚感吸引女性消費者喜愛，加上除了一般附贈茶葉外，禮盒內還附贈一整瓶白蘭地，讓女生配茶，男生配酒，以質感搶占市場，去年2000盒銷售一空，今年加量到3000盒。
東東餐飲集團業者表示，今年南台灣大型飯店與餐廳的月餅大多維持傳統口味，各家更重精緻的禮盒包裝來虜獲消費者的心。
(中時 )
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