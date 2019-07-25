大安濱海樂園擁有全台中獨一無二的濱海沙灘，為讓民眾深入了解沙灘溼地生態、海洋保育等議題，台中市政府觀光旅遊局首次規畫招募環境教育志工；透過培訓讓每位志工化身環境達人，帶領民眾認識海洋生態。志工招募報名自即日起至8月4日止，訓練課程免費，預定錄取20名，歡迎踴躍參與。

觀旅局長林筱淇表示，大安濱海樂園目前正辦理環境教育設施場所認證申請，通過後將提供民眾大安特色的環境教育課程體驗，帶領民眾到大安生態環境現場，用身體的五感體驗這塊土地的獨特生態環境與在地生活樣貌，並引導民眾玩轉思考海洋保育、沙灘溼地生態、風力發電、環境永續發展等議題。

觀旅局指出，為提供民眾專業的環境教育體驗，市府首次招募台中市風景區環境教育志工，預計錄取20名，將經書面審查、培訓課程，邀請環境教育達人帶領志工進行戶外環境教育體驗，以及環境教育教案教學及實做課程等。結訓後即可成為正式志工，於大安濱海樂園內帶領民眾進行環境教育課程體驗。

志工招募對象以70歲以下，對環境教育、生態導覽具備服務熱忱者，即日起開放報名至至8月4日止，報名訊息請上台中市風景區管理所網站（ https：／／www.scenic.taichung.gov.tw／ ）查詢。

(中時 )