疑不滿前夫花心 狠前妻下手斷根 14:372019/07/25 中時 莊旻靜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 一名男子疑遭斷根，警消急救援。（讀者提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新竹縣黎姓女子疑因不滿陳姓前夫在外勾搭，24日晚間趁著行房之際，持剪刀對陳男生殖器下手「去勢」，甚至還潑鹽酸，當下陳男嚇得立即報警喊殺人，警消到場後分別將兩人送醫，所幸性命無礙。 警消到場時，發現陳男下體全裸，身上還有些微灼傷，屋內血跡遍布，黎女則疑似昏迷，警消因此將兩人先送往醫院救治，而陳男遭去勢後，生殖器則不知去向，疑似遭沖馬桶沖走。 據了解，黎女與陳男原有婚姻關係，日前才離婚，黎女疑不滿陳男在外與其他女子「勾勾纏」，因此憤而行兇，警方目前朝殺人未遂罪嫌方向偵辦。 (中時 ) #警消 #生殖器 #去勢 #殺人 #女子 也許您會感興趣 推薦閱讀 黃河新片與日本時事有關？！化身動漫迷「翻臉比翻書還快」 23:522019/07/21 娛樂 恐怖！壞習慣讓男截肢 最慘還會斷根 09:532019/07/22 社會 正妹發文「要在捷運站殺人」 網賀獲公訴罪 11:242019/07/22 社會 17歲少女預告捷運站出口殺人 警依恐嚇公眾罪偵辦 15:042019/07/22 社會 北市退警協會推薦謝明輝 爭取國民黨不分區立委 20:222019/07/22 政治 裸男拿菜刀網咖砍人 判囚11年10月 11:422019/07/23 社會 網預告北捷板南線隨機殺人 北市警全面戒備 14:192019/07/23 社會 1歲半女童遭虐死開庭 4嫌否認殺人 16:492019/07/23 社會 恐嚇在北捷殺人晚間再嗆聲 改高鐵犯案 21:062019/07/23 社會 誆與女鬼做愛能驅魔 渣男嘿咻妙齡女 13:002019/07/24 社會 社會熱門新聞 女護士狂砍女護士 追殺8層樓捅196刀 - 社會 總統特勤先遣車隊趕場 遇民眾急煞追撞 - 社會 女私密處頻整型 只為配合男友「驚人」尺寸 - 社會 理髮小妹幫老闆吹喇叭 老闆娘怒剃她毛 - 社會 疑不滿前夫花心 狠前妻下手斷根 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。