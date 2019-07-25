新竹縣黎姓女子疑因不滿陳姓前夫在外勾搭，24日晚間趁著行房之際，持剪刀對陳男生殖器下手「去勢」，甚至還潑鹽酸，當下陳男嚇得立即報警喊殺人，警消到場後分別將兩人送醫，所幸性命無礙。

警消到場時，發現陳男下體全裸，身上還有些微灼傷，屋內血跡遍布，黎女則疑似昏迷，警消因此將兩人先送往醫院救治，而陳男遭去勢後，生殖器則不知去向，疑似遭沖馬桶沖走。

據了解，黎女與陳男原有婚姻關係，日前才離婚，黎女疑不滿陳男在外與其他女子「勾勾纏」，因此憤而行兇，警方目前朝殺人未遂罪嫌方向偵辦。

(中時 )