國民黨第二十屆第三次全國代表大會（全代會）將於本周日(28日)舉行，主軸維持「革新團結、重返執政」，國民黨今（25）日也製作兩款文創小物，當天將提供與會者購買，包含結合黨史館史料，製作出紀念國軍U2偵察機「黑貓中隊」的手搖杯提袋，以及黨徽悠遊卡鑰匙圈。

全代會當天出席人員，國民黨說，包含五位前主席，連戰、馬英九、吳伯雄、朱立倫、洪秀柱都將共同出席全代會；另也邀請參與黨內總統初選的參選人，除了前主席朱立倫，前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中都現身，為國民黨明年的勝選營造團結氛圍。

國民黨表示，民進黨執政三年多來，經濟不振、治安不佳、兩岸倒退，近日更出現總統出訪專機成為走私利器等荒唐亂象，面對明年總統大選，本次全代會將正式通過總統提名人、高雄市長韓國瑜，要全力重返執政、撥亂反正！

此外，國民黨說，本次全代會推出全新主視覺，以紅白藍國旗三色為底，配合騰飛向上的紙飛機，象徵國民黨穩定向上的氣勢。全代會並以「拚經濟，找出路」為號召，除了要顧人民的生活，更希望全民支持國民黨勝選，台灣的未來才能找到出路。

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