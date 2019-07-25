2009年莫拉克颱風在屏東造成史上最嚴重災情，據統計有70人傷亡、394處房屋毀損、5000人次撤離，農林漁牧損失高達36億元。所幸當時全台各地甚至海外有許多人伸出援手，以金錢或人力幫助屏東，高達2萬377人次志工協助災區重建。

為了紀念這段歷史，更看到災後屏東的浴火重生，縣府從27日起推出莫拉克風災10周年系列紀念活動，其中最特別的是「尋人任務」，縣府在網站上放了近百張風災時協助救災的照片，尋找照片中每個熱心助人的志工主角。

照片中的主角只要跟縣府聯絡，就能免費參加縣府舉辦的重生區小旅行，或致贈小禮物，感謝當年他們的付出。縣府表示，災後10年屏東縣浴火重生，包括治水、產業、原住民部落、災害搶救與應變等，都有長足進步，學習與土地共存。

紀念活動還有莫拉克生活藝術節－蒂摩爾古薪舞集表演、快閃到屏東－遇見古謠傳唱、莫拉克重建特展、土地vs人的和解－莫拉克風災論壇、玉山vs大武山的傳說－10周年音樂會、走過88重生區小旅行等，可上縣府官網查詢。https：／／www.pthg.gov.tw／planreo／cp.aspx？n=FD7C87ECD696919F＆s=F340B30374EA8FE9

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