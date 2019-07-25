國民黨7月28日即將舉行第20屆第3次全國黨代表大會，並將在大會上通過提名高雄市長韓國瑜代表國民黨參選2020總統。5位前任主席連馬吳朱洪都將出席，國民黨文傳會副主委歐陽龍也說，前立法院長王金平也確定將會出席，展現全黨團結。

國民黨這次全代會的主軸是「革新團結、重返執政」，現場也會準備各式紀念品販賣，包括這次特別設計的「黑貓中隊」相關紀念小物。國民黨這次也準備了復刻版「三民主義」總理簽名原稿，現場將由韓國瑜親自義賣。

當天出席人員的部分，歷任黨主席包括連戰、馬英九、吳伯雄、朱立倫以及洪秀柱都會出席，這次總統初選的其他候選人周錫瑋、張亞中也會出席；歐陽龍也提到，王金平也是以前任副主席身份受邀出席，黨中央也邀請15縣市首長到場參加，但近期有些縣市可能有防汛、防疫的工作要做，因公務無法參加也會有所體諒。

至於前鴻海董事長郭台銘將不會參加全代會，歐陽龍表示，這次的初選過程相當公開，甚至他開玩笑說跟「天體營」一樣，幾乎是脫光給外界檢視，因此他認為全黨都會支持被提名的候選人；他認為郭台銘的事情可以迎刃而解，他也希望郭能回到國民黨的懷抱，給他們多多支持。

國民黨指出上午通過韓國瑜的提名案之後，接著就會由黨主席吳敦義偕同韓國瑜手拿鋤頭，鋤破代表民進黨禍國殃民的施政，讓土地長成金錢樹；全體立委參選人也會陸續上台，手持保齡球推出，讓「綠色球瓶」全倒。

(中時 )