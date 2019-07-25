民進黨副秘書長林飛帆上週指控臺灣宗教系統與大陸相連，對臺進行「紅色滲透」，引發宗教界不滿。對此，宗教聯盟主席朱武獻今偕多個宗教團體舉行記者會，嚴正表示林飛帆用滲透兩字非常嚴重，也是把宗教帶入政治鬥爭。法師釋淨耀說，林飛帆應該虛心接受抗議、真誠抱歉，「年輕人這樣隨意講，對小英總統的選舉絕對沒有幫助」。

今天發起連署的宗教團體成員有14個，包含中華民國宗教與和平協進會理事長釋淨耀、中國宗教徒協會理事長釋明光、一貫道總會秘書長謝遠智、中華道教總會秘書長張肇珩、天公教院長洪偉富院長、統一教中華區副會長李恪訓、統一教臺灣總會副協會長閔代璽、中國儒教會理事長吳政服、中壢慈惠堂董事長陳燦宏、苗栗縣道教會陳國勳總幹事、財團法人軒轅教副宗伯陳國臺、臺灣省道教會兩岸交流副執行長王志宏、俊川開發股份有限公司執行長牧師張摩西、宗教聯盟主席朱武獻。

朱武獻說，宗教交流是無國界、無藩籬，兩岸宗教交流應該繼續前進往下走，但林飛帆說，因為兩岸宗教交流導致紅色滲透，但用滲透這兩字非常嚴重，也是把宗教帶入政治鬥爭，讓宗教成為政治問題；民進黨之前在反紅色媒體，但這是藍綠競爭，呼籲不要把宗教也拖進去。

朱武獻說，臺灣很多神明來自大陸，所以兩岸宮廟有共同主神、信仰，比如湄洲媽祖、山西關公，兩方都是互相學習的良善文化，臺灣的佛教興盛也能影響大陸，「豈能叫做紅色滲透？」林飛帆的專訪稱還要辦「反紅巡迴論壇」，這是看不起臺灣的民主素養跟自主判斷智慧。

釋淨耀說，林飛帆雖然是有才華理想的青年，但他先前發言一棒打趴所有宗教團體、為所有宗教人士「戴紅帽」，造成宗教界高度憤怒；年輕人應該虛心接受抗議、真誠抱歉，「否則對2020大選會有嚴重後果」、「年輕人這樣隨意講，對小英總統的選舉絕對沒有幫助」。

張肇珩則說，林飛帆身為民進黨副秘，到底是代表全黨意志，還是為政黨以後做法指出方針？這都會影響長久以來的宗教交流，難道除了宗教，學術或是其他沒有政治干涉的活動，難道都會被冠上紅色滲透罪名嗎？為何不換個角度想，宗教也許就是兩岸和平使者。

張肇珩說，這件事絕對不是林飛帆道歉就夠，民進黨要講清楚說明白，尤其是競選連任的總統蔡英文及立委候選人，應對林一席話有明確表態。

媒體追問宗教團體，與對岸進行交流時，是否一定要接受九二共識、一中各表，如果沒接受就不能過去？或是有被要求過什麼？張肇珩說，雖然交流可能會談及希望促進的事情，但絕對沒有強烈要求過「若不怎麼樣，我就不配合」之類的，這種事情從來沒有過。

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(中時 )