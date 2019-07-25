國家通訊社中央通訊社再度透過「出口轉內銷」、以報導和轉載持有特定立場的非政府國際組織發言的方式，意圖干擾已經進入司法程序的案件。中央社不但不為同為媒體同業爭取更大的新聞自由空間，還繼續淪為執政黨意識形態的護航打手，顛倒是非，莫此為甚！

中央社引述對旺旺中時媒體集團懷有敵意的無國界記者組織的聲明稿，表示旺中集團「濫用法律」騷擾金融時報記者席佳琳（Kathrin Hille），「考慮到旺中集團公開親中，金融時報的報導相當合理」。這真是令人啼笑皆非的說辭。按理說無國界記者組織不但要保護記者，更有必要追求新聞真相！求真、求實，對基本事實不因政治立場而做出刻意扭曲。退一萬步來說，即使旺中集團相對親中，金融時報也不能基於政治立場扭曲事實，做出「國台辦官員天天打電話做出指導」的毫無事實根據、惡意中傷旺中媒體集團的假新聞。中央社做為國家通訊社，應該對外為台灣整體的形象提升而努力，竟然還不斷因政治意識形態等原因將矛頭對準內部的新聞媒體集團，相較於BBC，NHK等國家通訊社，中央社的新聞政治操作在世界範圍內相當「獨樹一幟」。

無國界記者理應為新聞自由而奮鬥。但遺憾的是，在台灣卻一直將抨擊目標放在新聞媒體而不是監督政府危害新聞自由上。無視在旺旺中時媒體集團工作，數以千計在新聞前線天天辛勞為新聞自由事業和理想奮鬥的新聞工作者的權益和尊嚴，反而不斷刻意醜化特定新聞媒體。這樣的做法，請問還好意思被稱為無國界記者組織嗎？

對於旺中媒體集團為維護所有在本集團工作的新聞從業員尊嚴的努力，所採取的維護正當權益捍衛尊嚴的行動污指為「濫用法律」，但對NCC有雙重標準對中天和其他電子媒體不斷開罰的行為卻一聲不吭。請問哪一個才是濫用法律？罔顧執政黨打壓新聞媒體，請問中央社和無國界記者組織，你們這種雙重標準好意思嗎？不感到羞恥嗎？追根究底還是因為政治立場而有雙重標準。而中央社是最不該具有政治立場的新聞機構但卻綠油油的變成新聞打手，無國界組織應該維護新聞自由但反而打擊新聞媒體，顛倒是非黑白，本末倒置莫此為甚！

中央社經費來自政府稅收，理應為全民利益而服務，而不是為單一政黨利益效忠。中央社同時是新聞機構，理應為所有新聞工作者爭取尊嚴和權益，而不是迎合執政黨意識形態一再將矛頭指向民間特定媒體。中央社新聞工作人員可以做的事情很多，對於不同政治觀點和有錯誤的新聞報導可以提出批判。但中央社不監督政府施政也就罷了，真的不適宜一再以出口轉內銷的方式配合外媒或國外有特定政治傾向的非政府組織打擊新聞同業。這樣的道理，相信很多在中央社工作的新聞人都能認同。中央社真的應該適可而止了！

(中時 )