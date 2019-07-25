美國財長米努勤（Steven Mnuchin）將與美國貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）將前往上海，並在下周二（30日）舉行為期兩日的中美貿易談判。中國國務院副總理劉鶴將代表中國談判。據傳該地會面是展示出善意；有分析認為，選址上海而非北京可營造不一樣的氛圍，避免過往在北京談判的各種不愉快影響談判的狀態。

中方要求這次會談選址上海而非北京舉行，中國大陸選擇上海作為中美貿易談判新的地點，是意在強調談判的商業因素，而不是政治因素，釋放出貿易是貿易，政治是政治的信號。其中美國財長米努勤表示，認為中國大陸選擇在上海會面是展示出善意，在前總統尼克森時代，中美在上海發表聯合公報，開啟中美關係正常化進程。

有分析認為，上海在中美外交史中曾扮演過特殊角色，現在又是中國大陸國際金融、貿易和航運中心，是北京以外的最佳選擇，選擇上海，意味著試圖將談判焦點集中在技術層面，比如美國放寬對中國大陸電信業巨頭華為公司的銷售限制，以及採購美國農產品的問題，而不是更難解決的政治問題。

(中時電子報)