新住民多語服務平台提供服務項目包括醫療保健、社會福利、身份權益或就業協助等，共有12位資深新住民志工，協同家庭服務中心志工，提供線上的、實體諮詢。（張祈攝）

新住民多語服務平台今啟用，新住民老師帶著新住民二代帶來傳統樂器表演。（張祈攝）

花蓮縣政府今啟用「新住民多語服務平台」，提供6種語言排班提供線上諮詢或實際協助。（張祈攝）

花蓮縣內新住民人數近8000人，考量新住民因語言不通導致難以取得公部門服務，花蓮縣政府今啟用「新住民多語服務平台」，提供6種語言排班提供線上諮詢或實際協助，社會處婦幼科代理科長林鳳珠說，服務項目包括醫療保健、社會福利、身份權益及就業輔導等，不只針對新住民姐妹，也歡迎機關單位申請通譯服務。

多語服務平台設置在社會福利館3樓，據點在花蓮縣新住民家庭服務中心旁，每天上午8時到下午4時由社會處志工、新住民志工排班駐點，提供越南、印尼、泰國、柬埔寨、英語及中文等6種語言現場、線上諮詢及通譯服務，是縣內新住民單一服務窗口。

林鳳珠說，服務項目提供醫療保健、社會福利、身份權益或就業協助，就算完全不會中文也沒問題，共有12位資深新住民志工，協同家庭服務中心志工，提供線上的、實體諮詢，無法自行處理的，平台人員會協同各局處人元持續提供協助。

林鳳珠說，縣府2013年起成立多語服務專線，其中以經濟問題居多，新住民姐妹的經濟問題還牽連居留問題、身份權益，讓家庭狀況更趨複雜，也是案件服務大宗，今年截至6月共提供223志工人次，累積446小時服務。

除了單一平台和專線服務，林鳳珠說，在壽豐、鳳林、玉里、吉安、花蓮市等社區發展協會組成區域聯盟，組成5個新住民社區服務據點，透過課程活動關心姊妹狀況，同時也是諮詢服務的窗口，保障新住民在生活上的權益。

(中時 )