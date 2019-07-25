北市北投區翟姓幫派份子因小孩滿月，在外又積欠賭債，竟夥同哥哥以及2名小弟謊稱要賣毒，欺騙林姓男子攜帶80萬現金到捷運北投機廠附近交易，4人分持假槍、開山刀，並用辣椒水攻擊林姓男子搶走身上現金，士林地檢署偵結，將翟姓兄弟以及同夥依強盜罪提起公訴。

今年3月21日，翟男的小孩案發當天滿月，他又積欠數萬元賭債，遂與兄長商量，佯稱手邊有一批毒品急欲脫手，以低價找上林男等人，雙方約在大業路527巷人煙稀少處，過程有如電影情節「黑吃黑」一般。

翟身上帶槍先下車與林碰面，身邊2名小弟其中1人帶著辣椒水，確定林身上帶有80萬現金，謝姓小弟上前立刻噴灑辣椒水，攻擊林的臉部，讓他眼睛睜不開，而林的友人見狀，要去搶翟的座車，避免3人揚長而去，又遭到坐在車內的翟兄持西瓜刀砍傷，導致2人分別受眼睛角膜發炎、左手手肘和前臂撕裂傷。

翟等4人駕車逃逸，隔天自知難逃法網，隨即前往警局投案，主動拿出一把不具有殺傷力的槍枝，以及制式子彈，而被害人否認被搶的現金用於買毒，而是要出資經商。翟得手後將10萬元交給妻子、8萬拿去還賭債，4萬則交給小弟花用，其他則花用殆盡。

起訴書指出，翟等4人持槍、西瓜刀等結夥強盜，警方在現場則有尋獲子彈，並依強盜罪、槍砲彈藥刀械管制條例等罪提起公訴，可處7年以上有期徒刑，被追回不法所得。

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(中時 )