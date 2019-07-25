私菸案燒向華航，當檢調開始在查華航，居高位的董事長謝世謙、資深副總經理羅雅美卻不動如山，若非戀棧權位，不免讓人聯想，當檢調開始在查華航時，是否有「階段性任務」必須完成後再走，這猶如「犯人兼證人」，內情恐不單純。

私菸案發生第4天，我們用同樣的標準，國安局官員吳宗憲因是承辦人，他的最大老闆國安局長彭勝竹就被拔官了。華航這事牽扯總統專機、免稅菸品、還有華膳，至少觸犯圖利罪跟偽造文書，而且事證明確，董事長謝世謙有什麼理由不下台？

問題是，這4天來，華航高層超穩的，講更直接點，好像已經有人背書，不會像彭勝竹那樣被炒掉。於是乎，可以先對外界扯謊，然後用力切割，接下來帶風向，如今開始推人出來背黑鍋，空品部副總邱彰信、華膳總經理安隆祺都是犧牲打。

只是，這樣的懲處層級，真的合乎比例原則嗎？這是走私、這叫犯罪，華航身為國家的航空公司，可以藐視法律到這個地步，利用總統專機之便，做些狗屁倒灶、天理難容的見不得人勾當，而且人贓俱獲，高層竟然還有臉戀棧權位？

如果不是這個原因，那就不禁讓人懷疑，是否還有任務未完成。如果說，交通部次長王國材親自到華航，都拿不到足夠資料，甚至用破碎形容，這是否代表，高層留任的最主要目的，是要湮滅證據，倘若如此，那就更應該立刻下台。

畢竟，這就像「犯人兼證人」，當證據都沒了、當全民的目光都已轉移，華航高層就能夠完全脫身。如果真的要以昭公信，不是搓湯圓搓掉，交通部現在該做的事，就是撤換謝、羅兩人，由公正第三方介入調查，才叫勿枉勿縱。

(中時 )