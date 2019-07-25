2019全球創新指數 陸排名14再創新高 15:112019/07/25 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新華社報導，「2019年全球創新指數」24日在印度首都新德里發佈，中國連續第四年保持上升勢頭，排在第14位，較去年上升3個位次。 根據新發佈的指數，前十名分別是瑞士、瑞典、美國、荷蘭、英國、芬蘭、丹麥、新加坡、德國、以色列。中國排在第14位，較去年的第17位上升3位。 全球創新指數自2007年起每年由世界智慧財產權組織、美國康奈爾大學和英士國際商學院聯合發佈，通過量化指標展示各國創新能力的變化情況。 (工商 ) #創新 #指數 #中國 #全球 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 BDI急漲 不等於全球經濟大好 19:332019/07/21 財經 兩岸史話－部分陸史學研究 受台學界影響 04:102019/07/22 兩岸藝文 陸H2衝4K電視 瑞昱、聯詠吞大單 04:102019/07/22 證券．權證 滬指失守2900關口 17:072019/07/22 財經 國外指數期貨贏家專欄－靜待FOMC會議 美元指數期貨盤整 04:102019/07/23 證券．權證 貿戰為患 IMF再度下修今年全球成長 22:252019/07/23 財經 陸國防部發表《新時代的中國國防》白皮書 10:222019/07/24 軍事 國外指數期貨贏家專欄－美股三大指數再戰新高 04:102019/07/25 證券．權證 跟進美股 恒指微幅走升 10:452019/07/25 財經 中美重啟貿談 選上海有原因… 14:582019/07/25 國際 兩岸熱門新聞 兩岸升級法律戰 台人首當其害 - 焦點新聞 - 旺報 北京嚴防分裂 研究通緝台獨分子 - 焦點新聞 - 旺報 遼寧艦西太行 威懾島鏈外美軍 - 日報 《環時》社評：香港出一批現代漢奸 - 兩岸 - 中時 2019全球創新指數 陸排名14再創新高 - 兩岸 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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