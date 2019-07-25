新華社報導，「2019年全球創新指數」24日在印度首都新德里發佈，中國連續第四年保持上升勢頭，排在第14位，較去年上升3個位次。

根據新發佈的指數，前十名分別是瑞士、瑞典、美國、荷蘭、英國、芬蘭、丹麥、新加坡、德國、以色列。中國排在第14位，較去年的第17位上升3位。

全球創新指數自2007年起每年由世界智慧財產權組織、美國康奈爾大學和英士國際商學院聯合發佈，通過量化指標展示各國創新能力的變化情況。

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