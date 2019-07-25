國安局特勤人員利用總統出訪超額購買私菸，總統府證實，為配合檢方調查國安局人員超買免稅菸品案，北檢昨晚在總統府政風人員協助下，前往特勤人員的職務宿舍，取得遭聲押的國安局警衛官吳宗憲、張恆嘉等人的物品，做為協助檢方的偵辦行動。對此，名嘴謝寒冰稱「超買免稅品」不僅為蔡解套，也幫前總統陳水扁開扇窗。

特勤人員大量走失香菸醜聞，蔡英文總統今首度出面說明。蔡強調，第一時間她已做了人事檢討等，邱國正治軍非常嚴謹，長於領導統御，擅長溝通，對於相關整頓工作都能夠勝任，「我已請他就此事件檢討，一周內提報告給我。」

總統府也表示，在事發第一時間，總統就下令各相關單位配合司法調查，因此為配合檢方調查國安局人員超買免稅菸品案，昨晚在經台北地檢署聯繫後，總統府政風人員協助檢察官等人員，前往特勤人員的職務宿舍，取得遭聲押者的個人相關物品，協助檢方的偵辦行動。

對此，謝寒冰在臉書發文表示，總統府稱這件事是「超買免稅品」，不僅幫蔡解套，也順便幫特赦陳水扁開了一扇窗。他諷刺表示，阿扁家族以後可以宣稱自己從未貪污，只是「超收選舉款」罷了。

網友紛紛表示「真的沒救了，臉皮可以厚到這種地步」、「把人民當白痴耍，超買也未免超太多了吧」、「真是開眼界了」、「走私還能這樣搞」、「這超買了多少倍啊！百姓超買、會受到什麼懲罰？」、「真是好厚的臉皮阿！有臉講這種話」。

★中時電子報關心您：吸菸有害健康！

(中時電子報)