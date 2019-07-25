花蓮縣嘉里國小吳秉揚榮獲金雲龍盃跆拳賽銀牌，也成為嘉里跆拳隊成軍2年來最佳成績。（嘉里國小提供）

7月初在韓國舉行的2019年金雲龍盃跆拳公開賽，來自花蓮新城鄉嘉里國小的吳秉揚，跆拳資歷不到1年，就在11歲至13歲色帶組賽事中力退200名勁敵拿下銀牌，也為成立2年的跆拳校隊踢出最好成績。

嘉里國小跆拳隊成立不到2年，約有30名成員，平時利用放學過後時間進行訓練，這次韓國賽事，由兼任花蓮高工與嘉里國小的教練顏祥玶帶隊，儘管沒有經費補助，吳秉揚家人仍自掏腰包，讓教練帶著孩子出國比賽，讓孩子見見世面、為國爭光。

金雲龍盃於韓國首爾奬忠體育館舉行，吳秉揚在200多中脫穎而出，金牌戰與中國大陸選手交鋒，兩人互有領先，最後進入驟死賽，最終以1分惜敗。

顏祥玶提到，國際賽事盛大，對連全國賽都沒參加過的吳秉揚來說是一大挑戰，讓他十分緊張、無法施展拳腳，加上先前從沒遇過驟死賽，能奪得銀牌已經非常不易。

顏祥玶表示，平日練習時吳秉承十分好戰，面對比自己高大對手絲毫不懼，反應力與敏捷度超乎同齡孩子，此次獲得佳績，對於信心建立至關重要，對往後比賽將會更加得心應手。

校長紀忠呈表示，如此盛大的國際賽，需要強大身、心素質與練習。本次佳績讓團隊有更長遠目標，期盼未來能帶領整個隊伍出國征戰。

(中時 )