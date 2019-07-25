昨（24）日下午4時許，第二（北基）巡防區指揮部接獲民眾通報，有1名陳姓男子上午獨自到新北市貢寮區的鼻頭龍洞地質公園潛水，原本中午要與友人吃飯卻人間蒸發，徒留機車與背包在岸邊。海巡隊經過2天陸海空搜救，終於在上午9時許尋獲陳男遺體，家屬及朋友見狀後，都傷痛不已。
岸巡隊指出，陳男平日與自由潛水的同好簡姓友人，會在社群網站上預告要前往何處潛水出遊，簡男昨日看到陳男的貼文後，Line陳男說中午一起去餐廳會合，不料遲遲未見陳男回覆訊息，於是折返現場發現陳男隨身物品皆在岸邊，不見人影，於是立即撥打118報案。
第二（北基）巡防區指揮部接獲報案後，立即通報第二岸巡隊龍洞安檢所、澳底海巡隊及申請空偵機前往搜救，並通報瑞芳消防分隊及義消、救難隊等共同協尋。隨後海巡及消防人員等共同出艇尋找陳男落，家屬也於入夜後抵達現場，海巡消防人員聯合漏夜搜救。
今日上午9時許，海巡等人員於距岸約50公尺處發現疑似陳男蹤影，立即會同瑞芳搜救隊及基隆救難隊實施水下搜救，經打撈上岸後已無生命跡象，後由海巡、警、消運回龍洞漁港，經家屬指認後確認為陳男，朋友及家屬悲痛不已，後續則交由瑞芳分局報請基隆地檢署辦理相驗事宜。
(中時 )
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