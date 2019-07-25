F-16「自動防撞地系統」救命

美國F-35戰機將獲得一項重要的新能力，那就是辨識是否會有即將撞地的危險，並在必要的狀況下，採取修正行動。

據《大眾機械》（POPULAR MECHANICS）網與《軍事網》（MILITARY.COM）24日報導，F-16率先安裝的「自動防撞地系統」（Auto Ground Collision Avoidance System，Auto GCAS）將提前7年，安裝在F-35戰機上。

2019年4月日本航空自衛隊一架F-35戰機墜入太平洋，導致機毀人亡，若是有這套系統，很可能得以避免這類悲劇重演。戰機速度飛快，並具有高度的靈活性，雖然這通常有利作戰優勢，但對駕駛來說，卻是最大的潛在危險。

例如，一架戰機時速500英里（約805公里），一分鐘內就能前進4.4萬英尺（約1.3萬米）。而從2.2萬英尺（近6,710米）的高度直線向下俯衝，駕駛在墜地前，只有不到30秒的時間能修正錯誤。

更糟的是，無論是強大的地心引力，或是氧氣流量問題，都可能導致駕駛暫時失去知覺，以致無法採取修正行動。

(中時電子報)