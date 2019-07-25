國安局人員涉嫌走私9800條免稅菸，傳有華航高層協助介入運送，且事先預訂的9200條菸即是保管在華膳空廚保稅倉庫內，總經理安隆祺今早更對內發信，強調本次風波與公司員工無關，也願意負責。華膳空廚董事長葉菊蘭今日出席2019台灣美食展展前記者會，她強調對整起事件並不知情，對於安隆祺發聲明是否為她止血一事，則避而不談。

身為走私菸風波關鍵單位董事長，葉菊蘭會前不願受訪，刻意從後門進入會場，遭媒體包圍後仍不願先說明，現場狀況一度混亂。葉菊蘭表示，對整起事件並不知情，過去五次出訪的狀況也不清楚，但華膳身為物流倉儲公司，內部管理確實有疏失，會進行相關檢討，並配合檢調。媒體再問安隆祺是否為她扛責止血，她則快步離開現場，不願回應。

總經理安隆祺今早發布聲明，強調「此次國安團購免稅品事件，華膳員工仍是循以往保密作業方式辦理，圓滿達成任務。本人身為專業經理人，願承擔一切責任，與華膳辛苦完成任務之員工無關」。

外界猜測，安隆祺此舉可見其已做好扛責準備，希望火燒到華膳的總經理就好，不要再往上燒，以免波及董事長葉菊蘭的位子。且強調「循以往保密作業」，明顯是指配合團購免稅菸是行之有年的傳統，並撇清外界盛傳「深喉嚨來自華膳」的說法。外界質疑，華航高層恐仍想將責任往下推。

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(中時 )