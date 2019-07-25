曾喧騰一時的張廣元電玩集團弊案，台北地方法院歷經6年多的審理，今(25)日審結宣判，依聚眾營利賭博、行賄、收賄、偽造文書、湮滅證據等罪分判張廣元判有期徒刑2年，沒收犯罪所得1億2700多萬元、劉宸誌6年徒刑，追繳沒收犯罪所得5億7700多萬元；居間行賄轉為汙點證人的前《自由時報》記者黃其豪，判刑10月，緩刑2年、插股經營的前記者張榮仁判刑1年、居間行賄的前記者許聲胤判刑1年4月、張廣元友人吳美惠判刑3月，可易科罰金。

同案涉案員警部分，新北市警局淡水分局前行政組巡官邱春茂判刑11年、淡水分局中山路派出所前所長黃裕源判刑11年6月、淡水分局偵查隊前小隊長葉正良，判刑10年10月，3人均褫奪公權5年；淡水分局偵查隊前小隊長林正源，判刑1年10月；前新店分局員警、內政部國會聯絡人李俊諺判刑4年2月、離職員警薛義雄判刑2年。同案3名涉案調查官，則判刑6月至2年不等，各緩刑2年、3年。

檢方起訴，張廣元與劉宸誌2005年起以每股40萬到80萬元不等，集資2億5000萬元在北市、新北市經營「第一」、「創新」、「 巨無霸」、「京橋」等賭博電子遊戲場，由於張曾在媒體任職，與媒體、演藝圈關係良好，不時有藝人前往消費。

張榮仁經張廣元招募投資，負責打聽臨檢消息，警察登門時還指揮員工開啟暗門供警檢查；張廣元等人為免淡水京橋遭查緝，透過股東之一的前新店分局員警、內政部國會聯絡人李俊諺找上許聲胤、黃其豪按月行賄淡水警方。李俊諺另透過離職員警薛義雄行賄偵查隊小隊長林正源，換取免遭舉報、減少站崗臨檢等。

(中時 )