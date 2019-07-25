大陸游泳運動員傅園慧2016年以一句「已經用了洪荒之力」爆紅，今年參加世泳賽卻因27秒84成績，確定無緣50公尺仰式準決賽，最近她接受陸媒專訪，語氣十分洩氣，甚至說出：「可能我真的不太適合游泳」，被問這次成績不好是否像網友所說是參加綜藝節目耽誤練習？傅園慧說：「如果真的是因為這樣沒有游好的話，那是我活該，我也覺得正常」。

傅園慧3年前在賽後以逗趣直率的言詞，被封為「洪荒少女」，23歲的她聲名度大開後，去年上央視《春晚》，今年初受邀上戀愛實境秀《女兒們的戀愛》，和Selina、任容萱等人在節目中「公開約會」。然傅園慧最近在世泳賽中失利，以第九名的成績無緣晉級決賽，據《澎湃新聞》報導，傅園慧受訪時坦言已經盡了全力，對教練和關心她的人十分抱歉。

傅園慧表示，這次失常主要跟身體舊傷未癒有關，她知道有網友酸她是不是因為參加節目影響了訓練，她不願反駁，說如果是真的，「那是我活該」，但她這次真的很努力練習，甚至超越了4年前，然這次腰傷真的太嚴重，吃了止痛藥腰還是挺不起來，「可能真的像網友說的，我真的不太適合游泳吧」。

傅園慧說，自己的腰傷是從小就有的病，如今已嚴重到腰椎間盤突出，影響到四肢行動，目前狀況令她無法確定參加接力，怕因自己拖累了別人，又問她一年後東京奧運即將舉行，是否想參與？她低調表示還是想，「但是我不知道自己合不合適」。

(中時電子報)