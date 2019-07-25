2019中職明星賽將於27、28日開打，今年明星賽對戰組合不同以往的紅白對抗模式，改由中華隊與中職明星隊兩隊進行對抗賽。中華電信MOD、Hami Video今年獨家取得多視角轉播，特別設立「中職明星賽」專區讓球迷一次看個夠。

為了備戰11月開打的世界十二強棒球賽，今年的中職明星賽改以中華隊、中職明星隊進行兩場對抗賽。最具話題的即是先前宣布將在季後卸下球員身份的恰恰彭政閔和上半季已宣布退休的陳江和，將最後一次以球員身份參加明星賽，再加上今年中職明星賽史上首度由中華隊V.S中職明星隊進行PK對決，前所未有的堅強組合，引起球迷們高度關注。

今年中華電信MOD獨家取得多視角轉播權利，除了有民視主視角畫面外，還提供多視角畫面，包括明星隊視角、中華隊視角、啦啦隊視角等。其中，最受注目的「明星隊視角」，將以彭政閔畫面為主，讓恰粉一次看好看滿。此外，「中職明星賽」專區，也提供賽程、參賽名單、球星精彩短片特輯等，讓球迷們一次看個夠。

(中時 )