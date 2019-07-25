夏語心、元元、愛語莎近日參加節目《綜藝新時代》，其中一個關卡來到竹南游泳池，女星們穿上火辣泳裝，效果超驚人，主持人浩子見狀臨時加碼舉辦「出水芙蓉美姿美儀比賽」，女星們無不使出渾身解數。首位上場的愛語莎正準備浮出水面擺出美豔POSE時，隱形眼鏡卻被水沖掉，導致一出水面瀏海貼臉上，狼狽模樣像是「貞子浮出水面」，讓現場所有人笑翻。

該關卡挑戰遊戲「洩洩你的愛」，先讓男藝人划著充氣鴨子到岸邊，由2位女藝人接力將充氣鴨的氣洩光，遊戲中穿著性感泳裝的女星不忘展現力與美，用上自己的身體擠壓充氣鴨，現場瞬間變成寫真集拍攝現場，可說美不勝收。夏語心在「吃吃的畫」關卡，因浩子誤導，被工作人員拿電筆電到哇哇叫，她忍不住撂下狠話，「下次浩子你來畫，換我來拿電筆。」

夏語心身材姣好。（民視提供）

節目最後來到竹南海邊，輸掉遊戲的加班隊在風雨交加的天氣中，以不可以撐傘的方式進行淨灘活動，但雨勢大到連有撐傘的享樂隊也被淋成落湯雞，但藝人們秉持「地球只有一個，為海洋盡一分心力」的精神，努力撿垃圾，為下一代留下美麗地球。

(中時 )