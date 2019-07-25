滑冰協會宣佈「2019亞洲國際花式滑冰經典賽」台北站，臨時遭國際滑冰總會取消台灣主辦權，卻遭「國際滑冰總會」打臉，稱是我方自行讓出主辦權。對此，時代力量立委徐永明今於臉書表示，大陸打壓成為無能的提款機，府院應視奇恥大辱，下重手改革爭民心。

徐永明指出，一個「邪」會，從體育署、外交部、陸委會，再騙到行政院，政府體系完全失靈；滑冰協會固然可惡，但行政院各部會近來打大陸牌打太順手，不經查證，竟鬧了國際大笑話，也讓政府部門自損未來打假新聞的公信力。

徐永明說，近期不論私菸爆量共犯結構或冰協自讓主辦權政府鬧烏龍，都是系統性問題，凸顯執政進入倒數時期，因人心渙散，行政運作或權利運用已經荒腔走板，大陸打壓竟成為無能的提款機，蘇貞昌院長應視為奇恥大辱，嚴加整頓。

徐永明認為，府院高層若想爭民心連任，真的要下重手，該擠的膿包就該擠，體改不要做半套、國安人士全面整飭。他強調，大陸打壓牌不是萬能，人民是看自家政府治理能力投票的。

(中時 )