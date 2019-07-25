韓星宋慧喬、宋仲基近來因離婚鬧得沸沸揚揚，無獨有偶，同一天范冰冰、李晨也爆分手，觀察星座才發現，這兩對竟然都是同樣的星座組合。星座專家安格斯列出3組「最容易分手的星座組合」，其中第三名竟然是「火藥遇上炸彈」，第二名完全相反，第一名則是如同兩條平行線，註定無法到最後！

第1名「天蠍+天秤」

對愛情容不下一粒沙的天蠍，遇上是很容易愛屋及烏的天秤，常常連另一半的姊妹淘都一起照顧，是天蠍無法接受的模式，安格斯說，「當唯一遇上周全」，談感情如同兩條永遠無法交及的平行線，很難點燃愛火，就算在一起也註定無法走到最後。

宋仲基和宋慧喬是「處女＋天蠍」，被列為「最容易分手的星座組合」第二名。(圖/翻攝自宋仲基IG)

第2名「處女+射手」

宋仲基和宋慧喬是「處女＋天蠍」，但因為宋慧喬是11月22日傍晚出生，以當天下午5點為分水嶺，之前出生偏天蠍，之後出生偏射手，因此安格斯認為，喬妹的外顯行為是標準的射手座；范冰冰、李晨則是標準的「處女＋天蠍」。安格斯說，射手愛好自由，偏偏處女規矩很多，兩人在一起的結果就是「當約束遇上自由」。

第3名「獅子+牡羊」

獅子和牡羊同屬火象星座，脾氣都比較火爆，容易硬碰硬，安格斯表示，這兩個星座一旦吵架，很容易點燃戰火，可以說是「火藥遇上炸彈」的組合，不過獅子的脾氣來得快去得也快，牡羊則比較會記仇。

【完整版】有些星座註定無法走到最後？！原來和這星座談戀愛這麼苦還容易分手？！(叫我神隊友)

(中時電子報)