行政院長蘇貞昌上午聽取科技部「AI在醫療影像之應用」報告，蘇揆指示跨部會，應積極思考如何讓科技融入民眾生活，改善大眾生活品質外，並推動以AI培養相關專業人才，啟發更多國人、學童、青少年對AI的興趣，打造台灣成為AI創新應用的最佳環境。
科技部推動「醫療影像專案計畫」，以發展台灣特色的醫療AI為目的，補助台灣大學醫學院、台北醫學大學、台北榮民總醫院組成跨域、跨機構研究團隊，建置AI訓練用醫療影像標註資料庫。此資料庫將提供學術研究共用，以激發更多新興的醫療應用。
科技部表示，資料庫內容經上百位醫師及AI研發人員協力，針對心血管疾病、肺癌、腦轉移瘤、原發性腦瘤、聽神經瘤等重大疾病，建立電腦斷層、血管攝影、磁振造影、X光等15項影像共5.9萬個案例的醫療影像，其中含2.9萬個案例具高品質的疾病標註與臨床資訊。
蘇揆指出，AI醫療影像應用，對於減少重大疾病發生、減少健保支出及促進醫療保健等公共利益的提升，有相當幫助。科技部推動AI在醫療影像應用的技術研發，有效結合醫療與AI專業人員，共同建置高品質且共享利用之AI訓練用資料庫，對於台灣在AI與智慧醫療產業的發展有良好的引領效益。
但蘇揆也提醒，AI科技應用廣泛，有關部會積極思考如何讓科技融入民眾生活，改善大眾生活品質外，並請全力推動AI創新技術及培養相關專業人才，啟發更多國人、學童、青少年對AI的興趣，打造台灣成為AI創新應用的最佳環境。
(中時 )
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