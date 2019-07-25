私煙案延燒 律師：黃國昌爆料與案情有出入 16:202019/07/25 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 調查局新北市調處。（許哲瑗攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國安局私煙案持續延燒，外界紛紛質疑背後是否有更高層級的人員涉案；某涉案人員的委任律師透露，由於偵查不公開原則，實在無法透露更多，只能說，黃國昌向媒體爆料的事情，與實際案情並非全然相符。 至於是指數量？還是指吳宗憲只是代罪羔羊？背後有更高層指點？該委任律師表示，「都不是」，並拒絕再多透露。 目前仍有媒體在台北地檢署、調查局新北市調處外守候，關注相關單位是否將進一步約詢有更高層的涉案人員到案，記者稍早再次致電詢問新北市調處副處長兼任發言人蕭清淵等，仍皆未接電話。 (中時 ) #律師 #高層 #人員 #涉案人 #媒體 也許您會感興趣 推薦閱讀 廟會細故打群架 警社維法傳涉案人 16:322019/07/21 社會 趁出訪走私菸 蔡英文震怒：涉案人調職 15:422019/07/22 政治 高層介入幫買香菸？華航撇清：不會管這種事 18:382019/07/22 生活 快評》高層知法犯法 華航能推得一乾二淨？ 18:382019/07/22 生活 隨扈帶菸風暴》黃國昌指10天前交證據給新北調站 花一週時間佈線 21:412019/07/22 政治 華航否認協助走私菸 羅友志揭真相譙4字 11:022019/07/23 生活 國安人員走私菸品 外交部清查無外交人員涉入 12:192019/07/23 政治 官邸搜索？蔡英文：昨天有檢察官到特勤人員宿舍 12:142019/07/25 政治 總統證實 昨有檢官到特勤人員宿舍 12:302019/07/25 政治 前國安特勤：特勤人員宿舍 就在官邸內 12:582019/07/25 政治 社會熱門新聞 女護士狂砍女護士 追殺8層樓捅196刀 - 社會 私煙案延燒 律師：黃國昌爆料與案情有出入 - 社會 - 中時 女私密處頻整型 只為配合男友「驚人」尺寸 - 社會 理髮小妹幫老闆吹喇叭 老闆娘怒剃她毛 - 社會 新北勞工局女員工持西瓜刀 企圖砍副局長遭勸服 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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