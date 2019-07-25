國安局私煙案持續延燒，外界紛紛質疑背後是否有更高層級的人員涉案；某涉案人員的委任律師透露，由於偵查不公開原則，實在無法透露更多，只能說，黃國昌向媒體爆料的事情，與實際案情並非全然相符。

至於是指數量？還是指吳宗憲只是代罪羔羊？背後有更高層指點？該委任律師表示，「都不是」，並拒絕再多透露。

目前仍有媒體在台北地檢署、調查局新北市調處外守候，關注相關單位是否將進一步約詢有更高層的涉案人員到案，記者稍早再次致電詢問新北市調處副處長兼任發言人蕭清淵等，仍皆未接電話。

(中時 )