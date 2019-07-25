國安局官員夾帶大量私菸抖出總統出訪長年以來的陋習，如今民進黨不斷把責任往前朝推，企圖淡化這次事件對小英的傷害，但事實是，在小英最後一趟出訪，走私量突然飆高到難以想像的境界，高菸稅、菸捐的高利差，恐怕才是讓國安人員不惜鋌而走險也要一次走私9800條菸的「魔戒」。

根據已經公開的資訊來看，馬政府2014年1月300條、7月1800條、2015年7月3000條、2016年3677條；蔡政府2016年342條、2017年10月2242條、2018年4月2472條、8月4492條、2019年3月6856條、7月9800條。

這數據顯示出明顯的趨勢，無論馬政府或蔡政府，政黨輪替之初，國安人員都還在試水溫，逐步地調高每次挾帶的量，從越來越多的趨勢來看，顯然是得到政府高層的默許，又或是整套走私機制的完善化，馬政府最多維持在3000多條，而蔡政府卻從2018年的8月開始爆衝到4000多條，其實代表的是這套「機制」不僅完善，也相當程度具有讓他們確信其為安全的「嚴密共犯結構」，才讓他們斗膽大幅調高走私數量。

民進黨為了替小英滅火，以「長年陋習」來轉移焦點，把戰線拉到前總統李登輝時就已經有，但這樣的指控若從各年代的菸捐、菸稅去觀察，就可以清楚透過總統出訪夾帶的經濟效益，並不比蔡政府時期夾帶私菸還要來得高了。

1987年的菸捐是0元，當時的菸稅是1.16，儘管當時有人夾帶私菸，但利潤實在太低，不太可能是銷售用途，違法多帶自用的可能性比較高。到了扁政府時期，2002年的菸捐5元菸稅11.8 元、2006年的菸捐10元菸稅11.8元，利差差不多21.8元。

到了馬政府時期，2009年的菸捐提高到20元，菸稅11.8，賣免稅菸的利差則是31.8，利潤越來越高，蔡政府時期則迎來了免稅菸利差最高的時代，2017年元月三讀通過《長照服務法部分條文修正案》，菸捐20元，菸稅大幅提高到31.8元，也就是一包免稅菸的利差總共51.8元，若這次的9800條菸全部販售出去，光是利差就可賺進507,640元。

對照回蔡政府夾帶私菸量的趨勢來看，確實在2017年元月之後，走私量開始不斷飆增。而根據目前調查狀況，吳宗憲所供出的名單僅50人左右，平均下來一人訂購196條，不管是自用或是發送給親友，量都實在太大，不排除其中有人是想透過私下管道銷售牟利。

儘管特權是所謂長年陋習，但囂張到敢一次夾帶9800條菸，勢必歸納為兩個主要原因，第一，共犯體系的確立，這套手法肯定在不同層級都有相關人士照應，因此才敢下如此大的訂單；第二，高菸稅利差的誘惑，自用菸實在不可能一次買到太多，平均每人近200條，與其說是自用，更有可能是想銷售賺取利潤。

根據衛福部關於菸捐收益的資料顯示，2018年的菸捐收入總共是281億，但衛福部卻估計2019年收入應為255億，會比前年少26億，照理說應該有大批國人戒菸才有可能下降。不過根據國健署歷年統計我國吸菸人口，自從2017年提高菸稅後，吸菸人口只從14.5％下滑至13.0％，減少幅度相當有限，也就是說，「菸民」沒有少很多，菸捐卻少收了很多，是否因為市場上出現了大量「走私菸」？相關單位應該深入調查。

(中時 )