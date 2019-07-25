國安私菸風暴 韓國瑜：看不見的違法跟危機有多少？

走私香菸案如雪球般越滾越大，高雄市長韓國瑜今（25）日痛批蔡英文總統，身為總統一定要有洞燭的能力，還有分析事務的穿透能力，強烈懷疑蔡領導中華民國的能力絕對有問題，呼籲她好好檢討，否則恐將台灣帶來危險。

韓國瑜表示，自己擔憂是眼前大家看得到的是走私9500條香菸，大家是一片譁然，但請問全國鄉親我們看不見的是什麼？有沒有毒品、武器或其他違法東西，這些都不知道。

他認為，蔡英文這個總統治理國家能力有無問題，自己隨扈、負責自己安全的專機，大量走私香菸，自己的國家你用的人，民進黨的派系爭得你死我活，大家都說民進黨鬥爭很厲害，為什麼鬥爭，就因為後面有龐大利益。

韓國瑜怒轟，蔡英文身為中華民國總統，自己國家用人用這個樣子，會給台灣帶來危機，所以從香菸走私事件，看到蔡英文治理能力出了問題，自然會影響台灣的未來跟安全，希望她好好檢討用人政策，包括最近遭撤換國安局長、侍衛長，「你沒有看見的危險、違法、危機有多少？」

(中時 )