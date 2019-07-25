韓聯社報導，南韓聯合參謀本部25日表示，北韓金天在江原道元山市虎島半島發射的兩枚近程飛彈中的第二枚，飛行了690多公里，且呈現出不同於以往的飛行特徵。

據韓軍分析，北韓首先發射的第一枚飛彈飛行約430公里，兩枚飛彈的飛行高度都達到50多公里。韓美軍方正在深入分析飛彈的性能參數和飛行特徵。

(旺報 )