北韓射彈 飛行690多公里 15:432019/07/25 旺報 張國威 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓聯社報導，南韓聯合參謀本部25日表示，北韓金天在江原道元山市虎島半島發射的兩枚近程飛彈中的第二枚，飛行了690多公里，且呈現出不同於以往的飛行特徵。 據韓軍分析，北韓首先發射的第一枚飛彈飛行約430公里，兩枚飛彈的飛行高度都達到50多公里。韓美軍方正在深入分析飛彈的性能參數和飛行特徵。 (旺報 ) #飛行 #公里 #飛彈 #北韓 #分析 也許您會感興趣 推薦閱讀 東風-21D若齊射 燒掉幾十億人幣 04:092019/07/21 焦點新聞 漂流1400公里 綠舟靠岸日本 04:102019/07/21 地方新聞 驚 豐濱雨量破百毫米 台11線泥石崩 12:122019/07/21 社會 中山高埔鹽段6車連環撞 一家三口送醫 13:332019/07/21 社會 F-22戰機飛行員進行「熱座位」訓練 23:592019/07/21 軍事 南市提先進運輸系統替代路線 5方案將辦分區說明 12:422019/07/23 政治 阿里山公路坍方 單線通行 17:292019/07/23 社會 成都或將出現磁浮列車 極速800公里直達重慶 19:342019/07/23 兩岸 川普：與北韓關係友好 金正恩視察新造潛艇 20:302019/07/23 國際 加滿油再上山！台灣最高加油站8／6停業改建 09:012019/07/25 生活 軍事熱門新聞 部署對台一線 陸作戰旅殲-20首曝光 - 軍事 提前7年！效法F-16 F-35救命神器上身 - 空軍 北韓射彈 飛行690多公里 - 軍事 - 旺報 殲20將有新隱形衣 陸新技術要超越美F22,F35 - 軍事 F-16V飛得太猛 水平尾翼受損 所幸安全降落 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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