針對市府宣稱要自辦台灣燈會一事，市議會民進黨團25日強調，交通部觀光局核定補助時程已比屏東燈會還快，反而是市府團隊申辦計畫內容不實，人數膨風，甚至還未編列相關預算，希望市府盡快提報相關計畫，以利中央審核補助。

民進黨團指出，有關燈區布展、花燈競賽研習及大型群聚活動緊急應變計畫等經費補助，2019年屏東縣政府分別在9／12及11／5才獲得同意函覆，而台中市政府於7／24獲得觀光局正式回覆同意，已經提早了一個半月，中央也希望能夠及早規劃，市府團隊為什麼還扯中央「卡關」，還是盧市府團隊根本就是能力有問題，為了怕燈會出包找藉口。

民進黨團說明，針對花燈競賽內容、大型群聚活動演練、交通接駁的規劃部分，交通部觀光局已同意補助約600萬元。另外，有關中央與地方共同分攤設施部分，交通部觀光局補助分攤經費約1200萬元。至於后里園區中市府申請補助項目，共2160萬元經費支出，則由交通部觀光局主責，將可撙節市府的經費支出。

針對交通接駁補助部分，黨團表示，觀光局要看交通規劃審查的具體方案，將再會同公路總局、鐵路局、高鐵公司、交通部運輸研究所、客運業者等相關單位共同評估，給予交通接駁經費補助。

黨團總召李天生強調，交通部觀光局已經行文同意補助台中市政府部分經費，議長日前也邀集各政黨進行協商，決定召開臨時會審議有關台灣燈會預算案，並且敲定8月2召開程序委員會，8月7日至15日召開臨時會。

李天生表示，爭取中央經費補助要提送相關計畫，不是「按鈕就要錢」，也不是「向爸爸媽媽要錢」，盧市長不要當中央理器，無法處理，就開口向中央要錢，希望盧市府別學韓國瑜「只要錢不做事、出事推中央」；大學姐林筱淇也不要「膨風水蛙」、「信口開河」，誤導市民。

江肇國議員表示，舉辦燈會是台中的大事，當初盧市長上任才一個月就說大話搶申辦，拿到主辦權後才改口向中央哭窮。現在又說要自己辦，這不是吹牛皮，就是在裝可憐！

(中時 )