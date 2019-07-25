美以磋商換陸採購？ 陸商務部：沒有直接關係 17:092019/07/25 旺報 張國威 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸商務部今天（25日）舉行例行新聞發布會，在發布會上有媒體提問，有關中國大陸企業已經開始了新的對美國農產品的採購，這是否是中美經貿磋商的條件之一？ 對此，大陸商務部新聞發言人高峰表示，爲更好滿足國內市場的需求，有些企業有意願自願進口美國的部分農產品，已經向美國供應商詢價，並且將簽訂商業合同。有關採購由企業自主決策，按照市場規則進行。重啓經貿磋商是兩國元首大阪會晤達成的重要共識，與貿易採購沒有直接的關係。 (旺報 ) #採購 #美國 #企業 #磋商 #商務部 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸上半年消費品零售88兆元 增8.4％ 04:092019/07/21 焦點新聞 陸媒：陸美磋商重啟後 仍需耐心和平常心 10:232019/07/22 財經 台灣家族企業 正式治理程度遠較國際低 10:332019/07/22 財經 陸對歐盟日本等不鏽鋼鋼徵反傾銷稅 11:012019/07/22 財經 父慈子孝兄友弟恭沒用！家族交棒得「正式治理」 00:012019/07/23 財經 廠商看法相對觀望 信保基金上半年承保 輸去年 04:102019/07/23 金融．稅務 《國際產業》美企申請對華為供貨，川普同意商務部「及時」決定 10:342019/07/23 財經 陸對美國正丙醇展開反傾銷立案調查 14:422019/07/23 財經 進口美國正丙醇 陸祭反傾銷調查 04:092019/07/24 焦點新聞 美企與華為交易 川普准了 04:102019/07/24 財經要聞 兩岸熱門新聞 陸實際控制南海？美專家：若美不改變 也許5年 - 兩岸 - 中時 美警公布劉強東涉性侵案證據 顯示女方未受脅迫 - 兩岸 - 中時 不滿特首漠視民意 香港公務員公開信擬策動罷工 - 兩岸 兩岸升級法律戰 台人首當其害 - 焦點新聞 - 旺報 美以磋商換陸採購？ 陸商務部：沒有直接關係 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。