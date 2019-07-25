大陸商務部今天（25日）舉行例行新聞發布會，在發布會上有媒體提問，有關中國大陸企業已經開始了新的對美國農產品的採購，這是否是中美經貿磋商的條件之一？

對此，大陸商務部新聞發言人高峰表示，爲更好滿足國內市場的需求，有些企業有意願自願進口美國的部分農產品，已經向美國供應商詢價，並且將簽訂商業合同。有關採購由企業自主決策，按照市場規則進行。重啓經貿磋商是兩國元首大阪會晤達成的重要共識，與貿易採購沒有直接的關係。

(旺報 )