嘉義市長黃敏惠（左五 ）偕百工百業宣示全民一起根除C肝。（廖素慧攝）

2015年全台肝癌發生率嘉義市名列第1、死亡率全台第6，市長黃敏惠說重話「嘉義市是C肝的重災區」，25日市府與各行各業代表宣示啟動百工百業根除C肝，呼籲市民積極做整合性健康篩檢，早發現早治療，以期2025年徹底根除C肝。

市衛生局表示，雲嘉地區存有許多C肝隱藏性高風險族群，行政院國家C型肝炎旗艦辦公室C肝風險鄉鎮，嘉義市東、西區均列第6級（0-7級），嘉義市將2025年消除C肝列為重大施政，市府提供30歲以上市民整合性健康篩檢服務，篩檢項目含每人1次免費接受B、C型肝炎篩檢。

衛生局長張耀懋說，若抽血檢驗C肝篩檢呈現抗體陽性，應回診進一步檢測病毒量，血液中發現病毒者，即可接受C肝全口服新藥治療，治癒率達97％以上，療程約3個月，藥物費用約20萬元，由健保全額給付。

現年68歲湯朝村，13年前篩檢出C肝帶原，因為擔心注射干擾素副作用影響工作，遲未治療，5、6年前知道有新藥問世，但自費負擔沉重，今年C肝納入健保全額給付，他接受3個月口服藥物治療後已將肝指數從100多降到15正常值以下，恢復健康，擺脫黑白人生。

黃敏惠說，根除C肝三部曲「主動篩檢、積極就醫、早期治療」，嘉義市健康整篩至10月15日止，30歲以上市民免費篩檢，呼籲市民把握時間篩檢，各行各業的頭家應督促員工篩檢，消滅C肝人人有責。

(中時 )