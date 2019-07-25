台灣女星郭碧婷與港星向華強的長子向佐婚事備受關注，近期兩人首度合體為雜誌拍攝封面照片，浪漫的風格猶如婚紗照，眼神中冒出粉紅泡泡，難掩幸福氣息，猶如貴族王子與公主般，令人稱羨。

向佐與郭碧婷兩人首度合體拍封面。（圖／翻攝自微博）

兩人猶如王子與公主般的風格。（圖／翻攝自微博）

向佐與郭碧婷近日配合七夕的到來攜手登上《Men's Uno Touch》雜誌八月封面，分養他們的幸福相遇與浪漫日常，相當甜蜜。也是兩人首次的封面合體，近日兩人也在綜藝節目《我家小兩口》中，提前預習婚禮，甜蜜的模樣閃翻眾人。

向佐。（圖／翻攝自微博）

郭碧婷。（圖／翻攝自微博）

(中時電子報)