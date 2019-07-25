向佐郭碧婷浪漫合體拍封面 眼神傳情難掩幸福 16:012019/07/25 中時電子報 李家穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 向佐與郭碧婷合體拍封面照，超甜蜜難掩幸福。（圖／翻攝自微博） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣女星郭碧婷與港星向華強的長子向佐婚事備受關注，近期兩人首度合體為雜誌拍攝封面照片，浪漫的風格猶如婚紗照，眼神中冒出粉紅泡泡，難掩幸福氣息，猶如貴族王子與公主般，令人稱羨。 向佐與郭碧婷兩人首度合體拍封面。（圖／翻攝自微博） 兩人猶如王子與公主般的風格。（圖／翻攝自微博） 向佐與郭碧婷近日配合七夕的到來攜手登上《Men's Uno Touch》雜誌八月封面，分養他們的幸福相遇與浪漫日常，相當甜蜜。也是兩人首次的封面合體，近日兩人也在綜藝節目《我家小兩口》中，提前預習婚禮，甜蜜的模樣閃翻眾人。 向佐。（圖／翻攝自微博） 郭碧婷。（圖／翻攝自微博） (中時電子報) #向佐 #郭碧婷 #婚紗 #封面 #甜蜜 #求婚 也許您會感興趣 推薦閱讀 郭碧婷嫁入向家趕進度？準老公神回5字太曖昧 11:472019/04/26 娛樂 周迅小短褲抬鳥仔腳滑出腿根 網看私物快笑翻 12:162019/07/25 娛樂 台灣首位「全球先生」代表出爐！是185公分的他 13:472019/07/25 娛樂 挨批上綜藝耽誤練習 洪荒少女無奈回「我活該」 15:202019/07/25 娛樂 最容易劈腿星座大公開！王瞳、馬俊麟竟都上榜 16:352019/07/24 娛樂 大逆轉！艾成默認已分手王瞳 感情昇華變XX 17:172019/07/24 娛樂 不甩宋仲基小三罵名 女星露奶辣秀性感內衣 19:252019/07/24 娛樂 大尺度解放奶頭！男星搶進寫真市場尬出新高度 21:022019/07/24 娛樂 草原民俗風婚禮！向佐甜吻郭碧婷：我愛妳 09:052019/07/25 星光 王瞳二度傳外遇馬俊麟 週六合體無性男友艾成 13:282019/07/24 娛樂 娛樂熱門新聞 遭控捲馬俊麟婚姻 王瞳PO同框艾成照：謝謝和對不起 - 娛樂 太誠實！26歲空靈女星素顏曝光長這樣 殘到認不出 - 娛樂 周迅小短褲抬鳥仔腳滑出腿根 網看私物快笑翻 - 娛樂 性侵案最終報告出爐 劉強東洗鴛鴦浴、性愛過程全都曝 - 娛樂 台灣首位「全球先生」代表出爐！是185公分的他 - 新聞 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。