基隆市政府都市發展處計畫未來開發的「北五堵研發新鎮」，可將滯洪設施納入基礎建設中，並會避免過度開發，造成基隆河負擔。（張穎齊攝）

受到對流雲系發展旺盛影響，台北市22日下起暴雨，導致多處淹水。而基隆市過去也曾飽受雨災之苦，市長林右昌上任後，期望未來能開發「北五堵研發新鎮」，市府也提出「與水共生」、「城市游泳池」的構想，計畫在開發基礎工程的同時，也將滯洪設施納入，打造一座可方便排水的「海綿城市」。

近年來的極端氣候，導致全台各地屢傳淹水，基隆近幾年也出現武崙溪暴漲情形，導致排水溝一時無法宣洩，路面出現多處淹積水。

基隆市政府都市發展處長徐燕興指出，以往都是雨災發生後，才會檢討設置洪池等防洪設施，為避免發生這樣的情形，未來要進行的北五堵研發新鎮開發案，會將防洪設施直接納入基礎工程中，此外也會避免過度開發，而造成基隆河負擔，引發水患。

徐燕興說，基隆市目前做的都是預防性防災，為了更有效改善防災，有向水利署爭取合作，推動「韌性城市」，初步將會以基隆河流域為主，北北基會共同整合規畫，將未來的北五堵研發新市鎮開發案中，沿途周遭的輕軌建設、學校、公園等公共設施，在開發時把相關滯洪措施落實在基礎建設中，做到「與水共存」。

「基隆要向全球的大城市邁進！」他舉例，瑞士博物館有舉辦「都市游泳展」，就是提出在遇到極端氣候時，將巴塞爾、伯恩、蘇黎世和日內瓦地區的底下，做好「保水滯洪」設施的概念，基隆市可引以為鑑，從中啟發出海綿城市的可能。

(中時 )