中市一名陳姓女子，將愛車停放於路邊，卻遭一部自小客車擦撞，對方肇事後落跑，台中市警局第四分局交通分隊找到肇事者莊男竟辯稱因為趕著上班，才沒下車查看，全案依違反道路交通管理處罰條例高發，莊男將吊扣駕照一個月以上，三個月以下，並接受道路交通安全講習。

36歲陳女表示，日前晚間將自己的車子停於南屯區大業路上，自己則下車，到後方男友車上聊天，約8點30分前，看到一輛銀色汽車，從後方硬擠慢車道疾駛而過，接著就擦撞上她的汽車，傻眼的是對方居然沒停下來查看，直接呼嘯而去。

台中市警局第四分局交通分隊員警張馨予到場，勘查發現，陳女的左側後照鏡已被撞壞、彎折，現場地上則留有一個銀色的汽車後照鏡，經循線追查發現肇事駕駛為53歲莊男，通知他到案說明，他辯稱自己當下有聽到碰撞聲音，但因趕著上班，故未停車查看，全案依違反道路交通管理處罰條例製單舉發。

第四分局交通分隊分隊長顏志明表示，依道路交通管理處罰條例第62條1項（後段）規定「駕駛動力交通工具肇事，無人死傷而未依規定處置逃逸者，處吊扣駕照一個月以上，三個月以下並接受道路交通安全講習」。

(中時 )