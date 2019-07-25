中信兄弟看板球星「恰恰」彭政閔9月29日退休戰進入倒數，繼昨日季票會員優先購票後，今日也開放「猛象會」及「艾樂粉會」 會員購票，內野一、三壘側A至F區熱區已全數售完，保守估計還沒開放一般球迷購票就已熱賣約11000張，恰粉們用行動告訴彭政閔球場「會不會滿」。

9月28、29日兩天中信兄弟為了彭政閔舉行退休戰，同時將是彭政閔今年度例行賽最後出賽，尤其29日最終戰更是不少死忠球迷認為「必到」的一役，一定要親自到場向這位在中華職棒奮戰 19 年的「MR.CPBL 中職先生」說再見。

彭政閔9月29日退休戰售票情況。（截自中信兄弟售票網，25日16:00）

中信兄弟目前開放季票及「猛象會」、「艾樂粉會」 會員購票，明日會再開放「親子象會員」以及「中信兄弟聯名卡(邀約制)」購票，下周一才會全面開放售票。不過今日僅開放會員搶票後，29日內野熱區就已全數售罄，28日則還有少量內野熱區票，若要等到一般球迷購票，屆時可能僅剩外野座位區。

根據「彭政閔後援會」自行統計的剩餘票數，截自今(25)日下午12點25分為止，29日退休戰內野僅剩下層尾端以及上層座位不到3500張門票，另有外野5000張門票，共剩約8500張；28日則還有內野7000加外野5000張，共剩約12000張。恰恰23日賽前還笑問媒體「退休戰會滿嗎？」就搶票的熱賣程度來看，28、29日洲際球場連續2天2萬人滿場是非常有機會達成的。

不過也有網友發現，已有黃牛正虎視眈眈等下周開放搶票後大量購票，準備高價售出，也必須藉此呼籲想進場的球迷，不向黃牛購票才是真正杜絕黃牛的辦法。

(中時電子報)