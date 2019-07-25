現代整型技術發達，不只容貌或身材，連私密處都可以「整」。醫師分享經歷，曾遇到一名女病患一再要求「下面」緊緻，已經整到只剩「2指寬」仍不滿意。醫生探詢之下才知，女子所作所為都是為了配合男友，而男友的「驚人」尺寸，醫生聽到都驚呆。

婦產科醫師陳保仁在節目《醫師好辣》分享特殊看診經歷，據tvbs報導，陳醫師表示，有一名女子只要換伴侶，就會到醫美中心「進廠維修」，當她喜迎第四春時，要求私密處「做小一點」，最後醫師幫她做到「兩指寬」。

不料，手術完成不到一個月，女子竟跑來說：「我阿娜答說又沒感覺，不行了。」讓陳保仁傻眼，直呼這已經有史以來他做過最小的，當下請女子回家測量另一半「小弟弟」尺寸，再做討論。

女子遵照醫囑，回診報告男方「大概3公分」，陳保仁大驚表示：「3公分的圓周大概就跟原子筆差不多」，最後他建議女子，應該讓男友來做「擴大術」，而不是她做「縮小術」。

(中時電子報)