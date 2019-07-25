今夏第二波熱浪席來，西歐熱烘烘，包括荷、比、德等多個城市已在昨（24）日再創歷史高溫，巴黎氣溫預計今（25）日也會創下史上新高，建築師擔心著名的聖母院拱頂恐會被「熱」垮。

原本預計於今日達到高峰的歐洲今夏第2波熱浪，已提前在昨日發威，包括荷蘭、比利時、德國等多個城市高溫已經創下歷史紀錄，英國廣播公司（BBC）報導，比利時的克林恩布洛蓋爾（Kleine-Brogel）測到攝氏39.9度，是1833年以來的高溫；荷蘭南部城市愛因霍芬（Eindhoven）高溫達39.3度，創75年來紀錄；與荷、比臨界的德國西部城市蓋倫基爾興（Geilenkirchen）測到攝氏40.5度；德國各地至少有10個氣象站觀測到高溫超過39度，其中還包括科隆、波昂等西部大城。

法國氣象局（Meteo-France）預測，花都巴黎今天也可能出現史上最高溫。

今年4月才遇火劫重創的巴黎著名地標聖母院，修復完工遙遙無期，如今這波熱浪又讓它面臨生存危機，在大火中保護聖母院內部不受祝融侵蝕的石柱拱頂，可能因為高溫而崩毀。

(中時電子報)