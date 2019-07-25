黃心美發文。（圖／翻攝自scarlett328 IG）

30歲港姐亞軍黃心穎今年4月遭爆在計程車上激吻已婚許志安，不久她便被拍到現身美國洛杉磯機場，之後一路神隱至今。而在家排名第二的黃心穎，上有一個姊姊、下有兩個妹妹，大姊黃心美也是藝人，最近黃心美在社群網站發文，寫下「過不去的都會過去」，疑似默認和豪門男友情變。

黃心穎3個月前爆出介入許志安和鄭秀文的婚姻，黃心穎和許志安雙雙致歉後，事情也在鄭秀文願意原諒後漸漸落幕，而和黃心穎交往一年多的馬國明，日前證實和黃心穎已經退回朋友關係，坦言剛得知時十分生氣，但每個人都會犯錯，最後還替黃心穎緩頰：「希望大家給她機會」。

而黃心穎姊姊黃心美在妹妹出事後傳出與交往兩年、百億身家男友Justin已分手，但黃心美一直沒有澄清，最近她在IG曬出個人照，意有所指說：「Hey，後來的後來你會知道所有你以為過不去的過去都會過去，加油」，不知是在對妹妹喊話還是間接認了情變，網友則說：「心美要多加努力」、「時間是個好東西」、「你都撐得過去我都會撐過去」。

(中時電子報)