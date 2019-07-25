花蓮市長魏嘉賢（中）會勘路燈施作地點，希望儘速處理居民困擾，朝友善城市目標邁進。（花蓮市公所提供）

花蓮市國福里堤防防水道因照明不足，造成居民在晨運或黃昏時分前往運動的不便，加上用路人因夜間缺乏照明易招危險等因素，經民意代表向有關單位爭取後，縣政府補助500萬元設置經費，市長魏嘉賢日前至現場會勘施作定點。

國福里地處花蓮市邊緣，清晨及黃昏時因鄰近山腳下光線昏暗，常造成用路人及居民運動上的困擾，不少居民向市代表會反映，市公所李振瑋代表與多位里長爭取後，縣政府提撥500萬元協助建置路燈。

市公所表示，此次裝設路燈共有，單臂LED燈39盞；雙臂LED燈6盞，共45盞燈座目前已由廠商製作燈桿，預計約一個月後動工，工期將會在45日內完成，儘速解決市民困擾。

魏嘉賢日前偕同建設課長徐國城到國福堤防水防道路現勘，縣政府建設處水利科長張世佳也到場說明施做應注意事項。魏嘉賢提到，對於縣府經費支持十分感謝，也提醒工程期間，民眾行經時應依照交管人員指示，以免危險。

魏嘉賢表示，友善宜居城市是市公所不變的方針，將持續爭取經費，針對市區道路、照明設施、公園環境等公共設施，實施維護與加強改善。

(中時 )