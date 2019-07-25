師大夜市商家長期違規，台北市都發局6月提出「就地合法」解套方案，全案25日上午進入台北市都市計畫委員會專案小組討論。（李依璇攝）

師大夜市商家長期違規，台北市都發局6月提出「就地合法」解套方案，全案25日上午進入台北市都市計畫委員會專案小組討論。（李依璇攝）

全案25日上午進入台北市都市計畫委員會專案小組討論，上百名住戶到場旁聽，且踴躍發言。（李依璇攝）

師大夜市商家長期違規，台北市都發局6月提出「就地合法」解套方案，店家引頸期盼政策上路，但居民強烈抗爭，全案25日上午進入台北市都市計畫委員會專案小組討論，正、反派兩派互控對方「霸凌」，激辯超過2小時。最後因雙方無共識，都委會宣布「變更案」暫擱，師大夜市就地合法案再度回到原點。

師大周邊多為第三種住宅區，商家須臨6公尺巷道，餐飲業須臨8公尺以上道路，但師大周邊巷弄狹窄，導致鄰近商家不合法，業者多年來持續陳情，北市府也有意放寬「第三種住宅區」的商業使用項目，將周邊三里改為「住三（特）」區，讓5公尺以上巷弄取得該街廓50％以上住戶同意，即可申請就地合法。

而師大夜市在郝市長時期，因住戶抗議商圈影響生活品質，市府祭出罰單，非法餐廳紛紛關門，商圈也逐漸沒落。外界原本期待藉由解套師大商圈，帶動五分埔、公館、天母、永康街等面臨相同問題商圈，但北市府現決議將「變更案」暫擱，等於又將問題丟回民間，且商家因仍違反「都市計畫法」第七十九條，將面臨新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。

不贊成變更的居民說，當地長期忍受噪音，半夜2、3點仍有喝酒民眾喧鬧，就連開車回家時也因要穿越夜市遭路人白眼，生活品質低落。

古風里長孔憲娟直言，8年前師大夜市就爆發抗爭，當時甚至遭黑道押走，不久前還被房東施壓，要求同意變更。本案大多數當地居民持反對意見，都發局若不退回變更案，不排除上街抗爭。

當地商家事後受訪時表示，住戶說面臨暴力威脅，但上次公聽會他們也被搶走麥克風，「好不容易盼到政府願意放寬土地使用，現在完全歸零，真的很遺憾」，不是商家不願意談，而是8年來當地居民跟里長都不願溝通，即使見面也是敷衍。

台北市地政局長、會議主持人張治祥做結論表示，都發局提出的方案不是定案，只是初步建議，市府只是想提供大家一個討論機制，但居民顯然對於政府的放寬建議不願意、不領情，且社區目前也沒有共識，先將變更案予以擱置。希望大家控制情緒，才能理性討論問題，彼此仇視對社會沒有幫助。

(中時 )