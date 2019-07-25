只有一半M字LOGO的麥當勞，讓網友一度以為是山寨的。(翻攝@mochan64推特)

商標會加深消費者對品牌的印象，有些不肖商家會仿冒大品牌商標，混淆民眾來消費。日前有網友發文，去美國玩時在路邊看到了一個只有「半個M」標誌的麥當勞，一度以為是假的麥當勞，查詢後意外發現，竟是全球最老的麥當勞LOGO，貼文讓網友熱議，不少網友驚呼「長知識」，也有網友貼出家裡珍藏的麥當勞杯子照片表示，「今天總算知道它是誰了」。

有日本網友在推特發文表示，在美國路邊看到了只有半個黃色M的麥當勞招牌，中間有一個紅色圓型背景上面還有一個穿藍褲子廚師，與現在常見麥當勞LOGO很不一樣，她一度以為是山寨版，結果她老公說，「這其實才是麥當勞最原始的LOGO」，原PO上網查詢後發現「是真的」，讓她驚訝不已。

(翻攝@mochan64推特)

據了解，這是麥當勞1955年推出首款包裝設計時，最早期的吉祥物「Speedee」，它的命名是為了強調上餐的速度與效率，而這紅藍配色的吉祥物一直被用到了1961年，黃金拱門的雛形誕生，之後，麥當勞的包裝袋出現了一個金黃色的M，並且在中間還有一個代表「快速」的箭頭穿過，才演變成現在常見的麥當勞LOGO。

網友分享最原始麥當勞的LOGO。(翻攝@mochan64推特)

貼文引網友熱議，不少網友紛紛大呼，「長知識了」，有網友分享實際走訪洛杉磯現存最老的麥當勞照片，以及它的說明看板，還有人分享自己家中珍藏的麥當勞「Speedee」馬克杯，表示「現在終於知道它是誰了」。

網友分享最古老麥當勞的告示牌。(翻攝@mochan64推特)

網友@bumpool0417分享家中珍藏已久的麥當勞杯子照片。(翻攝@mochan64推特)

(中時電子報)