彰化縣長王惠美（右1）親自引領兩個監委在自然生態教育中心外飽覽彰濱外海美麗景緻。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美（右1）親自引領兩個監委在自然生態教育中心外飽覽彰濱外海美麗景緻。（謝瓊雲攝）

彰化縣自然生態教育中心坐落在伸港海濱彰濱慶安水道旁，可遠眺海岸線風光。（謝瓊雲攝）

彰化縣自然生態教育中心坐落在伸港海濱彰濱慶安水道旁，可遠眺海岸線風光。（謝瓊雲攝）

位在伸港濱海區的彰化縣自然生態教育中心，縣府斥資1.3億元打造，2014年底發包動工後卻遲未完工，前後歷經三任縣長，「招潮蟹的故鄉」地標建築何時營運？備受地方關注；監委尹祚芊、張武修25日亦到場視察，關心工程進度。

彰化縣長王惠美、城市暨觀光發展處處長馬英傑率領縣府團隊接待並在建築內進行簡報說明工程進行進度與中間遭遇的困難瓶頸，會後一行人也實地到建築主體內外參觀巡查，遠眺慶安水道與海岸線的美麗景致。

建築主體設計意象來自海洋、風帆與候鳥，白色主建築外觀以波浪狀、流線型呈現，基地面積5100平方公尺，因工程糾紛延宕多時，去年1月重啟工程後，又因生態教育中心需於5年內取得環境教育場域認證再度遭遇瓶頸，也影響OT委外營運的招商進度。

王惠美表示，監委們提供的意見將幫助縣府做好相關規畫，銜接伸港及在地產業發展，未來生態教育中心將成為彰北西北海角醒目地標，以這個點往東銜接到八卦山，往南連結到王功漁港，串聯成點線面的旅遊路線。

張武修指出，整個計畫不僅止於建築物本身，是未來整個區域的發展，尤其慶安水道連結原本濕地，彰化西北角還有很大的發展潛力，在觀光、產業、文化等方面，應該是一個非常好的觀光旅遊場域，後續發展令人期待。

城觀處長馬英傑說，彰化縣自然生態教育中心目前工程進度已達96.5％，接近完工，預計8月就能完工，9月進行驗收並啟動OT作業相關規畫與內部裝修，希望最慢年底前正式啟用營運迎賓。

生態教育中心建築物1樓為生態展示中心、面積約1,622平方公尺，2至3樓則為餐飲等商業空間，二樓約225平方公尺、三樓約179平方公尺，目前正進行最後的內裝及設備安裝、測試；城觀處也在爭取到1億餘元經費進行大肚溪口水域周邊親水環境設施改善，未來也將結合慶安水道規畫親子戲水親水設施、並推動輕艇運動，盼能串連起整個觀光旅遊帶，帶動整個彰濱沿海的發展。

(中時 )