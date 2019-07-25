相傳能鎮風、止煞的風獅爺是金門聚落守護神，也是警方除暴安良的精神象徵。金湖分局大門口最近安置2尊，成為遊客打卡新景點，但也有民眾反映造型和色彩怪異，看起來有點像「金童玉女」。警方從善如流已委請有「風伯的傳人」之譽的陶藝大師王明宗整型美容，希望以更親民的形象與大家見面。

金門早年因伐木煮鹽和造船，導致童山濯濯飛沙走石，全島各地遍置相傳有鎮風、止煞神威的風獅爺保境安民，雖然在國共軍事對峙期間遭到破壞，至今仍保存約80尊，矗立地點又以東半島居多。

陶藝家王明宗應邀替風獅爺整型美容，希望呈現另一番親民、吉祥新貌。（李金生攝）

金門警方融合地方民俗與信仰，也以風獅爺為除暴安良的精神象徵，前金城分局長郝心誠任內，即邀請駐縣藝術家程小刀為金寧分駐所繪製風獅爺意象牆，寓意警察如同風獅爺24小時守護治安。

金湖分局在前任局長張文峰任內，也在金湖鎮公所的贊助經費，協助美化入口意象下，由石雕業者委由大陸惠安匠師打造2尊花崗石材質的風獅爺，最近豎立在大門口兩側，也成為遊客打卡的新景點。

金湖分局長黃維章出示原始設計圖，說明完工作品有些走調。（李金生攝）

但有人卻反映無論是造型和色彩，左看右看都很怪異，其中一尊還像七爺、八爺吐舌，夜間車輛燈光掃過，看起來像是「金童玉女」，有點陰森寒磣的感覺，特別是農曆「鬼月」即將來到，讓人愈看愈不舒服。

新任金湖分局長黃維章重視民情，連日來已委請享譽兩岸的陶藝大師王明宗協助微整型，希望稍微「美容」一下，讓風獅爺展現威武又親民、吉祥的新形象。

王明宗先用白漆重新塗裝打底，再進一步思考要根據花崗石材的紋路，改走質樸的木雕風格，或色彩明亮、輕快的Q板風，希望在4個工作天完工後，可呈現另一番新貌。

警方表示，當初也有2張平面設計圖，只因碰到警方制服全面換新，在色彩呈現方面有些走調，希望經過大師的巧手美容，會變成另一個好模樣。

王明宗先用白漆重新塗裝打底，再進一步思考要根據花崗石材的紋路，改走質樸的木雕風格，或色彩明亮、輕快的Q板風。（李金生攝）

(中時 )