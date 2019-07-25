新北市議員張錦豪、前職棒選手陳致遠等今（25日）前往「汐光兒童課陪中心」關心學童。（葉書宏翻攝）

新北市議員張錦豪、前職棒選手陳致遠等今（25日）前往「汐光兒童課陪中心」關心學童。（葉書宏翻攝）

夫婦林志任、周秀芬退休後於2016年在新北市汐止區成立「汐光兒童課陪中心」，夫婦倆擔任老師角色，提供弱勢學童一個學習環境，新北市議員張錦豪、前職棒選手陳致遠等今（25日）前往關心學童，允諾會盡力協助給予學童更好的環境。

林志任、周秀芬表示，當初成立時場地並不是那麼乾淨整潔，老師都是自發性、自掏腰包幫助孩子們，靠著志工還有女兒們的幫忙一起整理起家園，雖面對很多資源不足的挑戰，但因一個生命的改變，比任何事物都更有意義，才有現在看到的汐光兒童課陪中心。

「汐光兒童課陪中心」透過老師們的愛與陪伴，除了課業輔導外，也教導孩子在音樂丶戲劇方面透過才藝展現自信，進而帶動他們對課業信心，一切都是免費和恩典，所以要教導孩子懂得感恩，成為一個能給予的人。

張錦豪表示，汐光兒童課陪中心長期以來為弱勢家庭兒童付出心力、老師對於孩童的關懷，讓弱勢家庭孩子接受不同的教育與學習，造福更多的人。

(中時 )