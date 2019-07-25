高雄市面對嚴峻登革熱疫情，昨天市長韓國瑜「攀樹尋蚊」惹議，在網路被酸民極盡惡搞、嘲諷。對此，韓國瑜今直說，反正1450永遠找得到材料黑，拿錢辦事也沒有原則，也沒有理想「如果我們是為了市民朋友就問心無愧，對這些kuso不會那麼在意」。

媒體今詢問韓國瑜，有關昨日攀樹風波，前高市衛生局長黃志中認為，補樹洞速度太慢，應該在5月完成。韓國瑜表示，其實一直有在補，他再解釋昨爬樹是很怕有防疫死角，若1棵高10幾公尺的樹，只有下面1、2公尺補，上面沒補起來，那麼防疫會破功。

韓國瑜說，昨一時想去上面去看，發現樹上真的有好多洞，如果這些小洞不補的話，防疫沒法百分百發揮的效果，身為市長的他爬上去看，代表重視這件事情，相信相關官員、施工團隊都能感受到這樣的決心，工作起來也會感動、更扎實，不管是補樹洞、查勘屋簷、積水防疫器皿等工作，大家會更認真。

至於補樹洞用泡綿，有專家提出異議。韓國瑜則說，這個方法沿用很多年了，如果防疫專家、植物專家認為泡棉會影響樹木的話，相信市府會從善如流檢討改善。

網路上韓黑資訊、KUSO圖傾巢而出，韓國瑜認為，就像自己下衛生下水道一樣也會被黑，反正1450永遠找得到材料黑，像10幾天前黑米祭吵得沸沸揚揚，昨天他去茂林1450也可能從不同角度來黑，我們要做好心理準備。

韓國瑜感嘆，1450是拿錢辦事，也沒有原則，也沒有理想，拿了錢辦完事，黑完任務結束了，面對這些kuso，「如果我們是為了市民朋友就問心無愧，不會那麼在意。」

(中時 )