出門在外，找不到車位最惱人，遠傳推出智慧戶外停車系統「Parking GO」Line官方帳號（@parking-go）上線。未來開車族只要一滑手機，透過Line官方帳號即可查詢附近停車位，不僅能迅速挑到符合需求的好車位、還能避免忘記停車位置的窘境。

遠傳表示，「Parking GO」率先開通台中市智慧停車服務，8月底前將新增台南市沙崙地區、新竹市與新竹縣服務，並於年底開放全台7個縣市戶外車位資訊。即日起至8月31日推出「好事成雙」好康活動，只要加入Line官方帳號回應指定通關密語，即贈送全家Fami霜淇淋1支；分享給5位以上好友，再加碼送Line Points 10點。

遠傳去年獲經濟部工業局「萬磁王計畫」，並命名為「Parking GO」智慧停車系統，將於今年底前完成全台7縣市、共計3萬個戶外停車格地磁偵測裝置，協助管理單位有效掌握各地區車位周轉率、提升城市治理績效，也讓民眾享受便捷有感的智慧城市服務。

「萬磁王計畫」第一階段將完成4個縣市建置，除了已於台中市各重要商圈設置5000個路邊停車位地磁偵測，預計8月底將完成台南市沙崙地區、新竹市與新竹縣共計約6000個停車位的地磁設置，並於今年底完成7個縣市建置，成為全台最大NB-IoT智慧戶外停車資訊系統。

「Parking GO」智慧戶外停車資訊系統是藉由在戶外停車位埋設地磁偵測裝置，透過NB-IoT物聯網系統，將停車狀態即時回傳到主機，管理單位即能掌握停車資訊，進而提高車位周轉率。隨著停車資料對外開放後，一般民眾即可透過「Parking GO」Line官方帳號，即時找到附近的路邊停車位，減少尋找車位的時間與油料浪費，系統還能記錄停車位置，解決外出遍尋不著車位的痛點。

(中時 )