高雄市長韓國瑜將在27日北上至新北市三重，參加由高市勞工局舉辦的北漂就業博覽會；對此身為地主的新北市長侯友宜25日被問及此事，一臉震驚的說，「有這件事嗎？我還不知道！」，需要確認當天行程後再安排是否出席；另週日登場的國民黨全代會，侯友宜也因卡到市政行程，目前暫定不出席。

侯友宜今出席樹林衛生所出席活動，媒體問及，韓國瑜將在27日至新北三重綜合體育場舉辦「北漂青年就業博覽會」，身為地主的侯友宜是否會出席？侯驚訝的說，「有這件事？我還不知道，要回去確認時程，再決定是否參加。」

至於國民黨將在28日舉辦全國代表大會正式通過提名人選，由高雄市長韓國瑜代表國民黨出戰2020總統大選；侯友宜則表示，由於當天一整天行程滿檔，早上有兩間活動中心，中午要跟媒體記者去爬淡蘭古道，晚上還有另一個行程，會盡量看看能不能擠出時間，但目前看起來行程滿檔，總之，「將以市政行程為優先考量，能挪出時間就參加。」

(中時 )