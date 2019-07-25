關於「2019年亞洲國際花式滑冰經典賽-台北站」賽事被取消一事，中華民國滑冰協會祕書長吳奕德今天下午在推延了將近兩個小時之後終於現身，並且否認協會曾向國際滑冰總會(ISU)提議要放棄主辦權，但卻又重申因為來自隱性的國際壓力，最終只能接受ISU的做法。

滑冰協會一開始在協會官網公告中寫著「因國際情勢」導致被取消了主辦賽事的權力，今天吳奕德改口說ISU的來信並沒有寫著「國際情勢」的字眼，所以才在網站的聲明稿給刪除。

不過，吳奕德又強調，有某些會員國反對，並且私下串聯以及準備杯葛，所以協會向ISU表達「或許改變一個比賽地點可能是個選項」，沒想到ISU在6月25日轉告將這項賽事改由香港協會來主辦，地點則是在大陸東莞市，我方為了與ISU保持良好關係，6月28日回覆ISU同意配合。

然而既然在6月28日就已被取消主辦權，為何滑冰協會遲至7月23日才在官網公告，而且體育署還被蒙在鼓裡，謊言一而再、再而三地被戳破後，讓外界傻眼不已。

滑冰協會聲明稿

滑冰協會聲明稿

(中時電子報)