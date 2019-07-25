新北市泰山區今年4月傳出吳姓男子勒斃一對親生子女，最後在北海岸畏罪自殺的人倫悲劇，新北地檢署25日以吳男已經死亡，且無其他共犯，將吳男處分不起訴。

今年4月21日晚間，吳姓男子女兒及兒子在泰山住處遭到勒斃，吳男則行蹤成謎，警方深入調查發現，19日晚間吳男前妻把女兒帶到泰山，依慣例應在21日傍晚把女兒送回前妻三重住處，但他卻遲遲未送回女兒。前妻發覺有異且吳手機關機，央請公公7時到吳位於泰山明志路住處查看，在臥房看到上下鋪都蓋厚重棉被，掀開發現孫兒、孫女臉色黑青，已經死亡，報警處理。

警方循線全力追查，23日傍晚在金山中角沙灘附近礁石上發現吳男屍體，相驗後確認吳男溺水死亡，由於吳男已死，且本案並無其他共同正犯，新北地檢署偵結後將全案處分不起訴，但吳男為何要親手害死一對兒女也成永遠解不開的謎團。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時 )